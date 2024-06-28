عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الصدوق: «وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».



في هذه الجملة من الحديث فوائد منها:



1 - الأعمال بالخواتيم، وجوب الأخذ بأسباب حسن الخاتمة، إثبات المشيئة والاختيار للعبد العامل، من كان من أهل السعادة في اللوح المحفوظ فلابد أن يختم له بها ويصير إلى الجنة ولو كان الظاهر للناس من سيرته أنه كان يعمل بعمل أهل النار، وذلك بتوبة منه يوفقه الله إليها قبل موته.