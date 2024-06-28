سورة محمد



الصدق قرين الخيريقول الله عز وجل في سورة محمد (طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم)، وأن يطيعوا الله ويقولوا قولا موافقا للشرع، فإذا وجب القتال وجاء أمر الله بفرضه كره هؤلاء المنافقون ذلك، فلو صدقوا الله في الإيمان والعمل لكان خيرا لهم من المعصية والمخالفة.



يقول ابن القيم: «ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره».



قطيعة الرحم والفساد متلازمان



(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم)، فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن تعصوا الله في الأرض فتكفروا به وتسفكوا الدماء وتقطعوا أرحامكم.



تعامَوا عن الحق



أولئك الذين أبعدهم الله من رحمته فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه، فلم يتبينوا حجج ومواعظ الله مع كثرتها (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم).



القرآن مفتوح للمتدبر



(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)، تدبر القرآن وفهمه والتلذذ به يحيي القلب، لكن القلوب يقفلها الله عنه عقوبة بسبب ذنب أو بسبب كبر، قرأ قارئ عند عمر (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فقال شاب عنده: اللهم عليها أقفالها وبيدك مفاتيحها لا يفتحها سواك، فأعجب بها عمر، رضي الله عنه. فافتحي قلبك للقرآن، فإذا شعرت بأن بينك وبين القرآن قسوة في قلبك ولم تتلذذي بمناجاة ربك فتذكري هذه الآية، والله عز وجل يخاطب المنافقين ويقول: أفلا يتدبر هؤلاء مواعظ القرآن وحججه، بل هذه القلوب مغلقة لا يصل إليها شيء من القرآن فلا تتدبر مواعظ الله وعبره.



الثبات على الهدى



(إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى لهم)، إن الذين ارتدوا على الإيمان والهدى، ورجعوا على أعقابهم كفارا بالله من بعد ما وضح لهم الحق الشيطان زيّن لهم خطاياهم ومد لهم في الأمل.



بين الإمداد والتمادي



(ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم).. ذلك الإمداد لهم حتى يتمادوا في الكفر بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزّل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، الذي هو خلاف لأمر الله وأمر رسوله، والله تعالى يعلم ما يخفيه هؤلاء وما يسرونه، فليحذر المسلم من طاعة غير الله فيما يخالف أمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.



تخويف وتهديد



(فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)، أي: كيف حالهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟



طريق النفاق



(ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم).. ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من طاعة الشيطان وكرهوا ما يرضي الله عنهم من العمل الصالح فأبطل الله ثواب أعمالهم من صدقة وصلة رحم وغير ذلك.

(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)