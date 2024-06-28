يفترض بنا أن نختار أفضل الكلمات ليسمعها الأبناء، ويجب ألا تنعكس متاعبنا اليومية على أطفالنا، فالطفل ضيف عندك حتى يكبر، فإما أن يستمر في المواصلة معك أو يقاطعك، فابنك ينهل من معينك ويتربى في كنفك ويستفيد من مدرستك، فهو يحتاج إلى غرس معالم الدين والأدب الرفيع والاقتداء والصبر عليه حتى يتعلم، فما أجمل لغة الحوار والتفاهم، فهي أفضل من الأوامر والنواهي. والوالدان ربما لا يريدان أن يسمعا من أبنائهما أو يتعاملا معهم حسب الحالة بل يجب ألا يستخدما أسلوبا يظهر لهم أنهم متهمون حتى تثبت براءتهم، فيتم استخدام الشك فيهم بكل أحوالهم، ففي كلا الأمرين يريدان من الابن السكوت المطلق والتنفيذ المطلق والمباشر، وغالبا ما ينشغل الوالدان بالهاتف او في أعمال خاصة أو في أمور البيت على حساب أبنائهم، فتكون لغة الحوار معدومة تماما.



وهناك نماذج للحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه وأحفاده مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما. ولابد من الحوار بينك وبين ابنك، وألا يفتضح ما يتم بينكما. والحوار المطلوب هو الحوار الذي لا يتنازل فيه المربي عن الالتزام بالسنن واحترام الكبير وتوقيره والوفاء ببر الوالدين وعدم احتقار الآخرين ولابد من الدعاء قبل البدء بالحوار، بأن يلهمك الله تعالى الرشد والسداد، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم «اللهم اهدني وسددني»، اللهم افتح بيني وبين قومي بالحق وأنت خير الفاتحين. نسأل الله أن يصلح ذات بيننا ويصلح أبناءنا وذرياتنا ويهديهم سبيل الرشاد.