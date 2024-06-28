مفرح الشمري



تواصل إذاعة الكويت تسجيل المسلسلات الدرامية التي تحمل بين طياتها القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت والخليج، وذلك لبثها طوال العام لمستمعيها داخل الكويت وخارجها.



ومن المسلسلات التي تم تسجيلها مسلسل «على بابكم قصة»، الذي سيتم بثه عبر أثير اذاعة البرنامج العام يوليو المقبل من بطولة جاسم النبهان، أحمد مساعد، عبير الجندي، خالد المفيدي، غادة السني، عبدالكريم خليل إسماعيل، علي الحسيني، حسين الرفاعي، عبدالمحسن العمر، إلهام الحمادي وآخرين، والمسلسل من تأليف محمد الكندري ومن إخراج حسين الحداد.



المسلسل مدته 15 دقيقة وحلقاته متصلة منفصلة تسلط الضوء على العديد من الجوانب والقضايا الاجتماعية التي تهم الجانب الانساني، وذلك في قالب درامي مشوق ما بين الماضي والحاضر الذي نعيشه الآن من خلال عدة موضوعات منها، الصدق والأمانة والإخلاص والصبر وقت الشدائد.