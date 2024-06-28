بعد النجاح الكبير الذي حظيت به النسخة الأولى من عرض «أغاني المسلسلات» الموسيقي الغنائي والذي تم تقديمه 11 مرة في الصيف الماضي 2023 بين الكويت والسعودية وقطر والذي حصد بدوره تقييما مرتفعا بلغ 4.9 نقاط من أصل 5 بحسب استبيان جمهور العرض في الكويت، يعود هذا العرض من جديد بشكل مطور تحت اسم «أغاني المسلسلات 1.5» وذلك على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء غداً الجمعة.



وفي هذا الشأن، أعلنت شركة سين المنتجة لهذا العمل عن تجهيزها لبرنامج مطور لهذا العرض الذي تختتم به أنشطة الموسم الحالي، تم الحفاظ فيه على النصف الأجمل من المقطوعات الموسيقية والأغنيات التي شهدت تجاوبا مرتفعا من الجماهير، مع تغيير النصف الآخر، إذ تمت إضافة 10 أغنيات ومقطوعات مميزة جاء أغلبها تلبية لطلبات الجماهير عبر الاستبيانات التي يجريها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، كما أعلنت عن تقديم هذا العرض ولأول مرة على خشبة المسرح الوطني بعد أن تم تقديمها العام الماضي في قاعة الشيخ جابر العلي للموسيقى،ما يتيح تقديم مستوى فني أفضل من الناحية الإنتاجية والاخراجية، كما يمكنها تلبية أكبر عدد من الجمهور لتعد الجماهير بتجربة فنية أكثر متعة بفرقة موسيقية كبيرة قوامها 44 عازفا ومطربا يقودهم المايسترو المميز د. خالد نوري، كما كشفت شركة سين عن اتفاقها مع أحد أكبر وأهم المراكز الثقافية في الخليج لتقديم خمسة عروض سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.



يشهد هذا العرض شراكة جديدة وواعدة مع شركة «ستيديو» الإبداعية الكويتية والمتخصصة في التصميم والإنتاج والتي ساهمت جزئيا في تصميم النسخة الأولى من أغاني المسلسلات، لتعود هذه المرة بمساهمة أكثر مساحة وإبداعا، وهي الشراكة التي ستمتد لمجموعة من العروض والمفاجآت الجديدة التي يتم العمل للإعلان عنها وتقديمها في العامين الحالي والقادم.



وتوجهت شركة سين بالشكر والتقدير لبنك الكويت الوطني على دعمهم ورعايتهم لأنشطة للشركة الساعية لتقديم متعة رفيعة المستوى تليق بمستوى وذائقة الجمهور في الكويت.