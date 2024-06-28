فيلم «الغربان» لعمرو سعد ومي عمر من الأعمال التاريخية المهمة الجاري التحضير لها لاستكمال التصوير خلال الفترة الحالية، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، وتحديدا خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة العلمين حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.



وعلى ما يبدو أن هذا الفيلم سيشهد معارك ومشاهد أكشن كثيرة، حيث ظهرت مي عمر في احد المقاطع المصورة، وهي تدرب على المبارزة بالسيف.



واجه فيلم «الغربان» بعض الصعوبات خاصة أن المشروع توقف أكثر من مرة، بسبب تصوير بعض المشاهد خارج البلاد، وأخرى لأسباب إنتاجية، بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات في أبطال العمل أكثر من مرة.