نشأت في أسرة بحرية تعشق البحر والصيد من صغيرها إلى كبيرها، وأولى طلعاتي البحرية كانت بعمر 7 سنوات مع مدرستي ومعلمي الوالد، وقد علمني طريقة شكة الييمة والترديع والموادع ومعرفة مواسم الاسماك واوقات حضورها وانواع الييم واحجام الخيوط واشياء أخرى كثيرة، وسنة 2005 كانت الانطلاقة الحقيقية للصيد والاعتماد علي النفس برفقة ولد عمي ودفة صيدنا توجهت إلى الاقواع الجنوبية مثل قاروه والارياق وصيدنا اسماك الهامور والعندق والنهاش والنقرور.



دخول فصل الصيف



ويضيف التويتان: مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا ودخول فصل الصيف الييم الحي هو الورقة الرابحة مثل الربيان الحي والزوري والعوم والسلس والشريب خصوصا بالأقواع والمحادق الشمالية لتوافر الشيم والشعم والهامور والشماهي بالمحادق القريبة من جسر جابر وجزيرة عوهة وفيلكا وعلى الطبعانات ايضا.



خطوات صيد السبيطي



ويتابع التويتان: كما ذكرت سابقا الييم الحي مهم جدا خصوصا في حداق السبيطي وإذا تبي تصيده عليك تطبيق الخطوات التالية:



1) الييم الحي وخصوصا الييم الذي يكون متواجدا بالمكان مثل الزوري والسلس والعوم.



2) الماية يجب انت تكون صافية وسرعة التيار مقبوله.



3) حداقك يكون اول السجي (المد) او اول الثبر (الجزر) قلبت الماية يكثر فيها السبيطي.



4) حجم الميدار 0/3 والخيط من 45-60 فقط.



إذا توافرت الخطوات السابقة ذكرها راح تفوز بالسبيطي.



المحادق الجنوبية لصيد الجنعد



ويضيف التويتان: الهامور يكون متوفرا من شهر ابريل لغاية نوفمبر ويكثر بالطبعانات وافضل طرق صيدة بالدرية وافضل ييمة له الچم الصغير، وبالنسبة للجنعد موجود طول السنة ولكن تختلف طرق صيده مثلا من شهر اغسطس إلى ابريل يكون صيده عن طريق البورد والقفشة والجق ايضا ومن شهر مايو لنهاية يوليو يرغب الييم الحي مثل الجش والدردمان وتكون عن طريق التشخيط البطيء وطبعا وبكل تأكيد افضل اماكن صيدها المحادق والاقواع الجنوبية مثل الفنطاس والزور وجزيرة كبر وجزيرة ام المرادم وجزيرة قاروه وقطعة ام ديرة والأرياق.



طرق صيد الشيمة



ويقول التويتان: الشيمة قبل سنة 2016 كانت من اصعب وأندر الاسماك تحديدا لان كان حداقها فقط خلال شهري يوليو واغسطس بالدردور وطبعانه عوهه ولكن مع تطور أساليب الصيد اصبح الشيم متوافرا طوال السنة تقريبا وفي اماكن عدة مثل الدردور صبات جسر جابر وطبعانه عوهه وطبعانه 25 والحيشان والقفص البري والبحري وافضل الطرق لصيدها عن طريق الجق والييم الحي مثل الربيان واليميام والزوري.



وأكد ان النقرور اصبح من الأسماك النادرة حاليا ومقارنة بالسنوات السابقة لكثرة الصيد الحائر مثل العديد والمشابك والقراقير، ويتوافر النقرور أواخر فصل الشتاء مع دخول فصل الربيع من منتصف شهر مارس ويكثر في شهر أبريل لغاية شهر اكتوبر واماكن صيده تختلف من شهر إلى آخر مثلا في شهري مارس وابريل يكثر تواجد النقرور بالأطيان مثل الدفان ومجرى البواخر، وفي شهر مايو لغاية يوليو يتواجد في ام الفحم وصبات جسر جابر وعارض عوهه، وفي شهر اغسطس لغاية اكتوبر اكثر تواجد له يكون بالركسة والطبعانات والأرياق، طبعا افضل ييم للنقرور الربيان والخثاق.



الجق أشكال وألوان مختلفة



ويضيف التويتان: الجق من وسائل الصيد الحديثة، ومن امتع طرق الصيد خصوصا النويبي خلال شهري فبراير ومارس، لكن يجب ان تكون ملما بالأشكال والألوان الخاصة بالجق، الآن الصيد بالجق يعتمد على اللون وطريقة سبحة الجق ويفضل ان تكون الماية صافية والتيار يكون خفيفا جدا وايضا يستهدف الكثير بل اغلب الأسماك مثل النويبي والشيم والنقرور والشعم والهامور والسبيطي.



ختامية



واختتم التويتان قائلا: أكثر شيء يضايق بالبحر هو عدم احترام خصوصية الحداق مثل انك تمر على الطراريد الطارحة في سرعة عالية وقريب جدا، وهذا التصرف غير اخلاقي وعدم معرفة وجهل كثير من الحداقة قانون منع التصادم، وهذا قد يؤدي إلى حوادث واخطار جسيمة، واتمنى من اخواني الحداقة اخذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل الابحار مثل توفير معدات الأمن والسلامة والمعدات البسيطة لصيانة المحرك مثل المفكات(درنفيس) والبطاريات الاحتياطية بالقارب، وربي يحفظ الجميع.



نشأ في أسرة بحرية توارث اهلها حب البحر والصيد ابا عن جد، وتولع بمسكة الخيط وزفرة السمچة بعمر 7 سنوات وتتلمذ وتخرج من مدرسة والده البحرية، فكان افضل العارفين بقواعد الصيد الناجح ومواسم ومواقع الاسماك، صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق المحترف صقر التويتان الذي حدثنا عن صيد ايام الطفولة في أم المرادم، وافضل اماكن الصيد حاليا وما هي السمكة الحاضرة، وأين تتواجد اسماك الشعم والهامور والشماهي، وما خطوات صيد السبيطي، ومتى يكون موسم الهامور واماكنه، كما أطلعنا التويتان على طريقة الصيد الجديدة التي سادت الساحة البحرية، وما الطرق المتنوعة للفوز بسمكة الجنعد، ومتى يكثر صيد اسماك النقرور وافضل اماكنه، وما اشكال وألوان الجق، واكثر ما يضايق اهل البحر والطراريد والنصائح التي قدمها لاخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل: