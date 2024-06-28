تجـاوزت القيمــة السوقية لشركة أمازون حاجز الـ 2 تريليون دولار لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، لتنضم إلى صفوف عمالقة التكنولوجيا مثل «آبل» و«مايكروسوفت».



وقد كان ارتفاع أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة مدفوعا بحماس المستثمرين حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية واطلعت عليه «العربية Business».



ارتفع سهم أمازون بنسبة 26% هذا العام، متجاوزا زيادة مؤشر ناسداك بنسبة 18%، وحقق السهم مكاسب بنسبة 3.9% الأربعاء إلى مستوى 193.61 دولارا.



وتخطط «أمازون» لعملية تجديد كبيرة لخدمة «أليكسا- Alexa» التي بدأتها منذ 10 سنوات لكنها حتى الآن فشلت بتحقيق الأرباح.



وسيشمل التحديث إضافة خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحادثة التي ستقدم بمستويين، حيث سيتم فرض رسم 5 دولارات للحصول على الخدمة بالمستوى الأعلى.