يشير د.أندريه ماتيوخين إلى أن الاعتقاد السائد والمنتشر هو أن البيض النيء هو المصدر الرئيسي للإصابة بداء السالمونيلا.



ووفقا له، هذا صحيح ولكن جزئيا فقط. ويوضح المنتجات التي غالبا ما تنقل هذه العدوى المعوية الحادة. ومن بين المنتجات التي تعيش عليها البكتيريا من جنس السالمونيلا، الحليب ومنتجات الألبان. فمثلا تبقى هذه البكتريا في الجبن مدة شهر تقريبا وفي الحليب غير المعقم 24 يوما.



وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يكون لحم الدجاج مصدرا للسالمونيلا. والشيء المثير في الأمر أن بكتيريا السالمونيلا لا تغير المظهر الخارجي للمنتج الذي تعيش فيه ولا طعمه.



ويقول: «الغليان عند درجة 100 درجة مئوية يقتل هذه البكتيريا فورا»، لذلك ينصح بأن يستمر سلق البيض مدة لا تقل عن 4 دقائق بعد غليان الماء.

المصدر: «فيستي. رو»