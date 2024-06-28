الشملان: الاهتمام بالشباب والمتفوقين من أهم محاور إستراتيجية «بيتك»

العنزي: مبادرة التكريم تغرس في نفوسهم الحافز على مواصلة طريق النجاح



كرّم بيت التمويل الكويتي «بيتك» أوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 ـ 2024 والبالغ عددهم 150 طالبا وطالبة من المتفوقين في أقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني، ومدارس التربية الخاصة، وكذلك الفائزين بالجوائز الدولية.



وأقيم حفل التكريم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عادل العدواني، وبحضور الرئيس التنفيذي لـ«بيتك ـ الكويت»، خالد الشملان، وممثل راعي الحفل، الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي.



وتقدم الشملان بالتهنئة لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، 2024 في مختلف أقسامها، ولأولياء أمورهم على دورهم الكبير في تفوق أبنائهم.



كما تقدم بالتهنئة لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ولممثل راعي الحفل، الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، وللوكلاء والأكاديميين وجميع الكوادر التعليمية في وزارة التربية على دورهم الأساسي وجهودهم طوال العام الدراسي.



ولفت الشملان الى ان مرحلة التفوق في الثانوية العامة هي بداية رحلة جديدة نحو المرحلة الجامعية، تتطلب التخطيط السليم لمواصلة النجاح والتفوق، مبينا أنه من أهم خطوات البداية اختيار التخصص الذي يتناسب مع طموحات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحديد أهداف مستقبلية واضحة والاستمرار في التعلم واكتساب مهارات جديدة تفتح أبواب الفرص المميزة.



وأكد الشملان أن الاهتمام بالشباب والمتفوقين من أهم محاور إستراتيجية «بيتك» الذي يعتبر البنك الأول الذي أطلق منصة «أنتم فخرنا» لتكريم أصحاب الانجازات، كما أن «بيتك» من أوائل وأكبر الداعمين للشباب بشكل عام، وللطلبة والمتفوقين بشكل خاص، ايمانا بأن المواهب الوطنية الشابة هي الثروة الحقيقية للوطن، والركيزة الأساسية في مسيرة الازدهار والنماء.



وأضاف: لأننا نحرص على تلبية تطلعات الشباب ونوفر لهم الدعم اللامحدود، أطلقنا مؤخرا بنك (تم) الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، ويوفر العديد من الخدمات المصرفية الشبابية المبتكرة وسهلة الاستخدام.. كما أن بنك (تم) يتماشى مع اسلوب حياة الشباب العصرية، ويمكن من خلاله الحصول على مكافآت وخصومات وعروض استثنائية تلبي كل احتياجاتهم.



وأشار إلى أن «بيتك» يوفر برنامج «فرصة» المعني باستقطاب المتفوقين أكاديميا وتقديم فرص تدريب وتطوير لهم لبناء مسيرة مهنية مليئة بالخبرات والمهارات اللازمة في سوق العمل، حيث يستهدف «بيتك» من خلال برنامج «فرصة» الطلبة والطالبات الكويتيين حديثي التخرج المتفوقين من الجامعات المحلية والعالمية.



واختتم الشملان كلمته بتهنئة المتفوقين والثناء على جهودهم، متمنيا لهم مستقبلا مشرقا مليئا بالنجاح والتميز وتحقيق الانجازات بمختلف التخصصات.



بدورها، أشادت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي بمبادرة «بيتك» بتكريم المتفوقين التي حرص على تنظيمها سنويا.



وأضافت: للشراكة المجتمعية أثر بارز في التنمية الشاملة في كل المجالات ومنها دعم التعليم. كل التقدير لـ«بيتك» ومجلس إدارته على مبادرة تكريم المتفوقين التي تغرس في نفوس أبنائنا الحافز على مواصلة طريق النجاح.