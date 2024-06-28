أوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي إثر تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة بقيادته قوة عسكرية حاولت اقتحام القصر الرئاسي من أجل «إعادة هيكلة الديموقراطية» في البلاد، في تحرك لقي إدانات إقليمية ودولية واسعة. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونيغا بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية في العاصمة ويجبرونه على ركوب سيارة للشرطة في حين كان وزير الداخلية جوني أغيليرا يخاطبه قائلا «أنت رهن التوقيف أيها الجنرال».وأعلن خوسيه لويس تاركينو، رئيس الاتصالات في مكتب المدعي العام، في مؤتمر صحافي، فتح تحقيق جنائي مع زونيغا وغيره من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة.



وبعد ذلك، أعلن الوزير إدواردو ديل كاستيو في مؤتمر صحافي، توقيف مسؤول عسكري آخر هو خوان أرنيز سلفادور قائد القوات البحرية، مشيرا إلى «عسكريين انقلابيين أرادا تدمير الديموقراطية». وقال رئيس الدولة اليساري في خطاب متلفز «ينبغي احترام الديموقراطية».



ومن مدريد، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى «احترام» الديموقراطية وحكم القانون في بوليفيا. وكتب سانشيز على منصة إكس «تدين إسبانيا بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا. نرسل دعمنا وتضامننا إلى الحكومة البوليفية وشعبها وندعو إلى احترام الديموقراطية وحكم القانون».



وفي واشنطن، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن «الولايات المتحدة تتابع الوضع في بوليفيا عن كثب وتدعو إلى الهدوء». ودعا قادة كل من تشيلي والإكوادور والبيرو والمكسيك وكولومبيا إلى احترام الديموقراطية في بوليفيا. وكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على موقع إكس «أنا محب للديموقراطية وآمل أن تسود في جميع أنحاء أميركا اللاتينية».



وفي فنزويلا المجاورة، أدان الرئيس نيكولاس مادورو محاولة «الانقلاب في بوليفيا» التي دبرها «اليمين المتطرف مع خائن عسكري».