أعلن مرشحان انسحابهما من السباق الرئاسي الإيراني، فقد أعلن المرشح المحافظ وعمدة طهران علي رضا زاكاني انسحابه «من أجل وحدة القوى الثورية»، وذلك بعد ساعات قليلة من انسحاب أمير حسين قاضي زاده هاشمي.



وقال زاكاني في منشور على منصة «إكس»: «بقيت حتى نهاية المنافسة القانونية، لكن مواصلة طريق الرئيس إبراهيم رئيسي هو الأهم، أطلب من جليلي وقاليباف أن يتحدا وألا يتركا مطالب القوى الثورية المحقة دون تجاوب، وأن يمنعا تشكيل حكومة حسن روحاني الثالثة، أنا ممتن للشعب العزيز والمؤيدين الأعزاء ولا أخاف من النقد».



ومساء أمس الاول، أصبح قاضي زاده أول من ينسحب من أجل أن يلتف المتشددون حول مرشح واحد في التصويت ليحل محل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أمير حسين قاضي زاده هاشمي (53 عاما) أسقط ترشيحه وحث المرشحين الآخرين على فعل الشيء نفسه «حتى يتم تعزيز جبهة الثورة». وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية انسحاب هاشمي من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم.



ووفق بيان للوزارة، فقد أبلغها هاشمي (53 عاما) أمس الأول بسحب ترشحه.



وأنهى هاشمي، الذي كان نائبا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث تحطم مروحية في 19 مايو، حملته الانتخابية من دون إعلان دعمه لأي مرشح آخر.



وكان هذا الطبيب الذي يرأس مؤسسة الشهداء قد حصل خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2021 على 3.5% من الأصوات.



وبرر انسحابه على منصة إكس بالرغبة في «الحفاظ على وحدة قوى الثورة». ودعا المرشحين المحافظين إلى «الاتفاق» على مرشح واحد لتقديم جبهة موحدة.



وهؤلاء المرشحون هم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وسعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي، ورجل الدين مصطفى بور محمدي.



أما النائب مسعود بازشكيان فهو المرشح الإصلاحي الوحيد في الانتخابات.