دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سكان أحياء في شرق مدينة غزة إلى إخلائها فورا وسط توغل آلياته وقصف مدفعي وجوي مفاجئ على مناطق فيها، فيما حذر الاتحاد الاوروبي من استمرار القصف والتجويع لسكان القطاع وعدم دخول المساعدات لغزة.



وقال الناطق باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة «إكس»، «إلى جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة الشجاعية والأحياء الجديدة والتركمان والتفاح.. من أجل سلامتكم عليكم الإخلاء بشكل فوري جنوبا على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية».



وتزامنا مع ذلك، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط قصف مدفعي وجوي مكثف وحركة نزوح واسعة لسكان الحي. وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء «شينخوا» إن آليات إسرائيلية تقدمت بشكل مفاجئ في حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، ما دفع آلاف السكان إلى النزوح من المنطقة خوفا على حياتهم.



بدوره، ذكر جهاز الدفاع المدني في غزة في بيان مقتضب أن طواقمه لم تستطع الوصول إلى عدد من القتلى والجرحى في حي الشجاعية جراء القصف العنيف. وتداول نشطاء فلسطينيون مقاطع مصورة على موقع «فيسبوك» أظهرت حركة نزوح واسعة لسكان الشجاعية، وسط قصف جوي ومدفعي، ما تسبب في حالة ذعر كبيرة بين النساء والأطفال.



وقال الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي العنيف أجبر عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين على النزوح من منازلهم.



وناشد الناطق باسم الدفاع المدني المؤسسات الدولية التدخل لحماية المدنيين خصوصا الأطفال في الشجاعية.



وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.



من جهتها، قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت شابا إلى المستشفى إثر إصابته بـ«شظايا رصاص حي في الوجه» ليل أمس الاول.



وقال الجيش في بيان مقتضب إن النقيب ألون ساكجيو (22 عاما) «سقط خلال عملية في منطقة جنين».



وأشار الجيش إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.



وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس «اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة (جنين) من منطقة السهل» المحاذية للخط الأخضر.



وبحسب الشهود «تم تفجير سيارة عسكرية للجيش أثناء مرور مركبات الجيش في منطقة السهل عبر عبوات ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة هناك».



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل والحركة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ارتفعت إلى 37765 على الأقل.



وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات «47 شهيدا و52 إصابة خلال 24 ساعة» وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين في الحرب «بلغ 86429 إصابة منذ السابع من أكتوبر».



من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتم تطبيقها والتجويع والقصف مستمران والمساعدات لا تدخل إلى غزة.



وأكد بوريل على ضرورة وقف التصعيد والعنف في الضفة الغربية، إضافة إلى وقف التوسيع المحتمل للحرب إلى لبنان.



وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند لقناة الجزيرة، إنه ليس هناك ضغط كاف على إسرائيل التي تحصل على السلاح من المانحين الغربيين.



وجدد إيغلاند دعوته إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع وقوع المزيد من القتلى بين المدنيين.



وفي سياق متصل، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ان إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأضاف، نحن نخسر الحرب في غزة والردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر، ومع غياب خطة واضحة للحرب الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح. وأكد ان الحكومة الاسرائيلية غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال.