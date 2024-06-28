كثّف المرشحان الأميركيان الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب هجماتهما الشخصية على بعضهما البعض حتى اللحظات الأخيرة من مناظرتهما التاريخية الأولى فجر اليوم الجمعة، والتي يتوقع أن تشكل منعطفا في انتخابات نوفمبر الرئاسية، فيما تشير الاستطلاعات الوطنية إلى تقارب كبير في نتائجهما.



وتؤذن المواجهة بين الرئيس الحالي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسلفه المدان في قضية جنائية بانطلاق صيف حافل بالأنشطة الانتخابية في الولايات المتحدة التي تعاني من الاستقطاب الشديد والتوتر، والتي لم تتجاوز بعد أعمال الفوضى والعنف التي صاحبت اقتراع عام 2020.



وعشية المناظرة، قال ترامب في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس» اليمينية: «أعتقد أنني كنت أستعد لها طوال حياتي». في المقابل، بدا أن الرئيس الحالي لا يتوانى في تسديد الهجمات، وإن كان على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كرر مقولته الشهيرة إن «دونالد ترامب أكبر تهديد لديموقراطيتنا».



ولم تخل ساعات ما قبل المناظرة من المفارقات، ففيما يستقل بايدن طائرة «اير فورس وان» المخصصة للرئيس، يستعمل خصمه ترامب طائرته الخاصة المعروفة باسم «ترامب فورس وان». أما المناظرة فمكانها مقر شبكة «سي إن إن» في أتلانتا، عاصمة جورجيا التي تحمل أهمية بالغة بالنسبة للانتخابات جنوب شرق البلاد.



وتبدو نتائج الانتخابات متقاربة إلى حد كبير، رغم أن الاستطلاعات تعطي ترامب أفضلية ضئيلة بجميع الولايات المتأرجحة، في اقتراع يرجح أن تحسمه بعض الولايات ومئات الآلاف من الأصوات فقط.



وأظهر آخر استطلاع للرأي نشرته جامعة كوينيبياك الأحد الماضي تقدم ترامب على بايدن بفارق ضئيل على الصعيد الوطني (49% مقابل 45%).



وعلى طول الحملة الانتخابية يشكل عمر بايدن البالغ 81 عاما والمخاوف بشأن كفاءته الذهنية مصدر قلقه الأكبر، خصوصا أنه يتوقع أن يذكر الناخبون مسألة عمره أكثر من ترامب الذي يصغره بـ 3 سنوات فقط. والرئيس الجمهوري السابق أيضا غارق في جدل بشأن خطابه التحريضي، فضلا عن إدانته مؤخرا بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، كما أنه يواجه قضايا جنائية أخرى، فيما تسري مخاوف من أنه قد يستخدم عودته إلى البيت الأبيض كسلاح لتصفية حسابات شخصية. وأمضى بايدن الأسبوع بعيدا من الأنظار في منتجع كامب ديفيد قرب واشنطن للتدرب وإجراء مناظرات وهمية، بينما كانت استعدادات ترامب أكثر استرخاء، حيث تجنب التدريبات الرسمية للمناظرات ليشارك في طاولات مستديرة غير رسمية وليحول نقاشاته مع الحشود إلى ورش إستراتيجيات النقاش.



ووصفت حملة ترامب الرئيس الديموقراطي مرارا، بأنه ضعيف وغير كفؤ، لكنها غيرت إستراتيجيتها في الأيام الأخيرة بعد تحذيرات من أن خفض مستوى التوقعات من بايدن لن يؤدي إلا إلى مساعدته.



وقال جيسون ميلر كبير مستشاري حملة ترامب للصحافيين: «نعلم أن جو بايدن، بعد حصوله على إجازة لمدة أسبوع كامل، سيكون جاهزا لذلك».



وبعد أن لمح الرئيس السابق إلى أن قناة «سي ان ان» متحيزة، وقال ميلر إن ترامب سيظهر كخيار واضح إذا تم السماح له «بعرض رؤيته لأميركا من دون تدخل صارخ من شبكة «سي ان ان» أو المشرفين» على المناظرة، وهي الأولى على الإطلاق بين مرشحين شغلا البيت الأبيض.



وإحدى أكبر نقاط الضعف لدى بايدن هي أمن الحدود، فقد وعد ترامب بمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك من خلال عمليات الترحيل الجماعي وتكرار إثارة مسألة جرائم القتل التي يرتكبها المهاجرون. وأصدرت حملة بايدن إعلانا يقول إن ترامب منشغل بـ «الانتقام» بدلا من مساعدة الناخبين، ووضعت اللجنة الوطنية الديموقراطية لوحات إعلانية في أتلانتا لتذكير الناخبين بأن الجمهوري مجرم مدان.



وقالت المتحدثة باسم الحزب الديموقراطي جاكي بوش: «في نوفمبر، يتوجه الجورجيون إلى صناديق الاقتراع وفي بالهم أن الرئيس بايدن يعتني بهم، في حين أن المحتال دونالد ترامب في مكتبه لا يهتم إلا بنفسه».



ورغم توقع نسبة أكبر من الأميركيين انتصار ترامب في المناظرة مقارنة مع بايدن (40% مقابل 30%)، لكن أميركيا واحدا فقط من كل عشرة رأى أن بإمكان المناظرة دفعه لتغيير رأيه بشأن المرشح الذي سيصوت له.



وتبدو هذه المناظرة مختلفة عما عهده الأميركيون من مناظرات رئاسية تقليدية، حيث إنها المرة الأولى التي يتناظر فيها اثنان ممن سكنوا البيت الأبيض، ومن دون جمهور ولم يسمح لهما بإحضار أنصارهما داخل استوديوهات تصوير المناظرة في المقر الرئيسي لشبكة CNN بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، ولم يسمح للمرشحين بإعداد ورقة مسبقة ينظران فيها أثناء النقاش.



ويملك بايدن تاريخا طويلا من المناظرات، إذ شارك في أكثر من 30 مناظرة مرشحا في الدورات الانتخابية أعوام 1988 و2008 و2020، ومناظرتين لمنصب نائب الرئيس، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. ورفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، لكنه مع ذلك يملك نحو 16 تجربة في المناظرات.