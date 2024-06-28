يعقوب العوضي



تواصلت استعدادات المنتخب الوطني للأشبال لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مساء أول من أمس بقيادة المدرب استيفان كوفيكس والمدرب الوطني مشعل العدواني، وذلك تحضيرا للبطولات الدولية الودية في كل من كرواتيا وهنغاريا وسلوفينيا أغسطس المقبل والتي أدرجها اتحاد اللعبة في إطار خارطة التحضير المطولة للمنتخب.



وفي هذا الإطار، أكد إداري المنتخب شاكر آرتي أن التطور الفني والبدني ظاهر على اللاعبين، مشيرا إلى ان الإعداد والمشاركة في البطولات الدولية الودية يندرج في إطار رفع مستوى خبرة اللاعبين من خلال الاحتكاك بمنتخبات وفرق قوية في أوروبا يشهد لها بالتاريخ الطويل في اللعبة.



وأضاف ارتي ان الاتحاد يعمل على قدم وساق لتذليل العقبات التي تواجه الأزرق الصغير حرصا منهم على إعداد جيل قوي من اللاعبين ليكون قاعدة للمنتخبات الوطنية في المستقبل.



وأشاد بالتزام اللاعبين، حيث تشهد التدريبات حضور جميع اللاعبين وحرصهم على تطوير الذات في سبيل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة. كما أثنى على الجهاز الإداري بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فيصل صيوان والفني بقيادة المدرب استيفان ومساعده العدواني، مؤكدا ان رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية هو الهدف الأسمى للجميع.