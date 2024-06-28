مبارك الخالدي



جرت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم والمقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.



وجاء منتخبنا الوطني «الأزرق» في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين. وقد تم توزيع المنتخبات خلال القرعة على 3 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ضمت المجموعة الأولى: ايران، وقطر، وأوزبكستان، والامارات، وقيرغيزستان، وكوريا الشمالية، فيما ضمت المجموعة الثالثة: اليابان، واستراليا، والسعودية، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما ينافس أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة على الملحق، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين في كل مجموعة ثلاثة منتخبات، ليتأهل صاحب المركز الاول في كل مجموعة إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني إلى مواجهة إقصائية واحدة، ويبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.



وتعتبر القرعة متوازنة للأزرق، اذ تسودها المنافسة العربية بتواجد خمسة منتخبات عربية اضافة إلى كوريا الجنوبية المصنف الأول آسيويا، وسيبدأ الأزرق مواجهاته في 5 سبتمبر المقبل بمباراة منتخب الأردن في عمان، على ان يختتمها بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في 10 يونيو 2025.



إلى ذلك قال مدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد ان منتخبنا الوطني جاء في مجموعة صعبة ونحن مطالبون بالاستعداد الجيد خاصة اننا سنخوض مواجهات في غاية الصعوبة وذات درجة عالية من التنافس وهي مرحلة تحتاج إلى منهجية جديدة في التفكير والتخطيط وتسخير كل الجهود لدعم منتخبنا الوطني.