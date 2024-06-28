مبارك الخالدي



يدشن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته غدا السبت استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد الذي سيبدأ 9 أغسطس المقبل، ويجري الأخضر المرحلة الأولى من تدريباته على ملعب فريق الساحل نظرا لانشغال أرضية ملعبه ستاد صباح السالم بأعمال الصيانة.



ويقود تدريبات الفريق المدرب الوطني ناصر الشطي ومساعده ميثم الشطي ومدرب اللياقة خليل الجبابلي ومدرب الحراس صالح مهدي. ومن المتوقع ان تشهد الحصص التدريبية الأولى حضورا من اللاعبين المحليين. وستكون المرحلة الثانية من برنامج الأخضر الإعدادي في معسكر خارجي يقام في البوسنة أو تركيا في 18 من الشهر المقبل.