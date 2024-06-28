هادي العنزي



انهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل جميع ترتيباته التحضيرية تمهيدا لانطلاق الموسم الكروي 9 أغسطس المقبل، وذلك بعدما جدد تعاقده مع 14 لاعبا، من بينهم محمد ربيع، وأحمد العتيبي، وجاسم كرم، والأردني أحمد الرياحي، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب القادسية عبدالله ماوي. وقد باشر «الأشاوس» تدريباته المحلية مساء أمس، على أن يغادر إلى معسكر تدريبي لمدة 20 يوما، في الاسكندرية بمصر 5 يوليو المقبل، يخوض خلاله 5 مباريات ودية مع فرق مصرية، على أن يعود إلى الكويت 25 يوليو المقبل، ليستأنف تدريباته في اليوم التالي مباشرة بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب. ويسعى الجهاز الإداري الى إغلاق ملف المحترفين الأجانب، وذلك من خلال التعاقد مع مدافع على درجة عالية من الجودة الفنية، بعدما جدد تعاقده مع المهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا، ومواطنه جوليو سيزار، ورودريغو يوري، وروبن وليامز.