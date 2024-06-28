أسامة دياب



أقامت سفارة جمهورية كوريا لدى الكويت الجولة التمهيدية من «اختبار عن كوريا للعام 2024» بنجاح، وذلك بمشاركة حماسية واقبال كبير من المواطنين الكويتيين.



وقالت السفارة ان الهدف من اقامة الفعالية تعزيز الفهم والتعريف بالتنوع الثقافي لكوريا وتاريخها وقضاياها المعاصرة.



وتنافس المشاركون في هذه الجولات التمهيدية أملا في الوصول إلى الجولة النهائية التي ستعقد في العاصمة سيئول، وذلك في أجواء من الحماس والمتعة عكست مدى شغفهم وحبهم لكوريا ومعرفتهم العديد من نواحي الحياة فيها مثل اللغة والعادات والتقاليد الخاصة بها وأبرز معالمها والجوانب المختلفة للثقافة الكورية مثل الكيبوب والدراما والأفلام.



الجدير بالذكر ان فعالية «اختبار عن كوريا» تقام بشكل سنوي بتنظيم من وزارة الخارجية في جمهورية كوريا ومحطة الإذاعة العامة في كوريا (KBS)، بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتعميق الفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم الأخرى. وقامت السفارة الكورية هذا العام بدعم إقامة هذه الفعالية التي تميزت بالمشاركة الواسعة والحماس والمتعة.



شهدت المسابقة إقامة عدة جولات تنافسية مكثفة، وتم الإعلان عن الفائزين بالمراتب الأربعة الأولى، حيث حصل المتسابق تركي الظفيري، وهو من أشد المعجبين بالثقافة الكورية، على المرتبة الأولى وتذكرة سفر إلى كوريا للمشاركة في الجولة الختامية للمسابقة، تبعه بالترتيب وبفارق بسيط أحمد الرشدان ونبراس المهيني وزينب الجادي، حيث قدموا جميعهم مستويات ممتازة وأظهروا معرفة واسعة واهتماما كبيرا بكوريا.



وعبر المشاركون في المسابقة عن سعادتهم وامتنانهم لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه المسابقة. وعلق الفائز بالمركز الاول تركي الظفيري قائلا «لقد كانت تجربة تنافسية مذهلة للغاية وفرصة لتعلم ومعرفة أشياء جديدة عن كوريا، واتطلع إلى المشاركة في الجولة النهائية في سيئول واتمنى الفوز».



من المقرر أن تعقد الجولة النهائية للمسابقة في سبتمبر المقبل يتنافس خلالها متسابقون من عدة دول للفوز بالجائزة الكبرى، ومن المتوقع أن تكون هذه الفعالية غاية في الإثارة والتشويق، وستسهم في زيادة المعرفة الثقافية وتوطيد الصداقة الدولية.