الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشفت قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026، والتي جرت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، طريق منتخب قطر «بطل آسيا» الذي يلعب ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيران، والإمارات، وأوزبكستان، قيرغيزستان، وكوريا الشمالية.



ويستهل المنتخب القطري رحلته باستضافة المنتخب الإماراتي في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن يحل ضيفا على نظيره كوريا الشمالية في العاشر من الشهر ذاته، وفي أكتوبر يستضيف نظيره قيرغيزستان يوم 10، على أن يحل ضيفا على إيران يوم 15 من الشهر ذاته، وفي نوفمبر المقبل يستضيف العنابي نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر، ثم يحل ضيفا على الإمارات يوم 19، وفي مارس من العام الجديد يستضيف المنتخب القطري نظيره الكوري الشمالي يوم 20 من الشهر ذاته، ثم يحل «العنابي» ضيفا على قيرغيزستان يوم 25.



وفي شهر يونيو 2025، يختتم «العنابي» مشواره في التصفيات باستضافة إيران يوم 5 يونيو ثم يحل ضيفا على منتخب أوزبكستان في العاشر من الشهر ذاته.



من جانبه، أعرب المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي ماركيز لوبيز، عن تطلعاته الكبيرة لحجز بطاقة التأهل إلى المونديال المقبل، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده في تحقيق هذا الهدف التاريخي للمرة الأولى عبر التصفيات.