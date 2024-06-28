سجلت مبيعات الشركات والحكومات من السندات الدولارية في السوق الأولية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى مستوياتها منذ 9 أشهر خلال الأسبوع الجاري، وذلك وسط تطلع جهات الإصدار إلى الاستفادة من انخفاض فروق العائد بوتيرة تاريخية قبل أن ترتفع إلى أكثر من ذلك حسبما هو متوقع.



باعت حكومة كوريا الجنوبية وجهات إصدار أخرى سندات تتجاوز قيمتها 5.5 مليارات دولار الأربعاء، ما رفع إجمالي مبيعات الأسبوع إلى نحو 14 مليار دولار، وفق بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، وتكشف البيانات عن أن هذا الرقم أعلى مستوى بلغته مبيعات السندات خلال أسبوع واحد منذ سبتمبر من السنة الماضية.



وصعدت علاوة العائد على السندات الدولارية ذات التصنيف الائتماني المرتفع في المنطقة خلال الشهر الماضي، لكنها لا تزال قرب مستويات منخفضة تاريخيا، غير أن زيادة النشاط أثناء الأسبوع الجاري تؤكد تردد المقترضين في الانتظار قبل إصدار سندات جديدة، نظرا لاتجاه علاوة العائد للارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة.



وتشهد سوق السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع في الولايات المتحدة الأميركية واحدة من أعلى السنوات نشاطا في تاريخها، إذ ارتفعت قيمة الإصدارات بنسبة 23% على أساس سنوي حتى الآن في 2024، لتبلغ ما يقرب من 859 مليار دولار، وتدعم الطفرة الأخيرة في آسيا حالة الزخم السوقي الذي يعاني من التراجع منذ 3 سنوات حتى يونيو الجاري.



أظهر المستثمرون طلبا قويا على مجموعة صفقات تجاوز الاكتتاب في بعضها مؤخرا 7 أضعاف حجم الطرح، مثل صفقة أبرمتها شركة إدارة الأصول المتعثرة المدعومة من الدولة «تشاينا غريت وول أسيت مانجمنت» (China Great Wall Asset Management).



وتذكرنا الوتيرة السريعة للصفقات لأيام متتالية نوعا ما بالفترة التي بلغت فيها السوق ذروتها قبل عدة أعوام، عندما هيمن المقترضون الصينيون على الإصدارات قبل اندلاع أزمة العقارات في البلاد، غير أن الطفرة التي تشهدها الأسواق في الأسبوع الجاري تقودها جهات إصدار غير صينية، وتمثل الشركات اليابانية ما يقرب من 30% من عدد الصفقات.