القاهرة ـ محمد سامي



تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، حيث يخرج فريق فاركو لمواجهة الأهلي في السابعة مساء على ستاد القاهرة في لقاء مهم للمارد الأحمر الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 45 نقطة من 19 مباراة ملاحقا متصدر الترتيب فريق بيراميدز (62 نقطة من 25 مباراة) والذي يلتقي في نفس التوقيت مع سموحة بالمركز الخامس بـ 39 نقطة، كما يلتقي المقاولون العرب مع البنك الأهلي في الرابعة عصرا.



فيما تقام ثلاث مواجهات غدا السبت أهمها مباراة الزمالك مع ضيفه سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء، والتي لم يقرر مجلس القلعة البيضاء خوضها من عدمه عطفا على تجاهل رابطة الأندية المصرية لطلبات الزمالك والتي انسحب على أثرها من لقاء القمة الثلاثاء الماضي.



وأفادت مصادر مقربة من إدارة الزمالك بأنه قد تم إبلاغ المدير الفني غوزيه غوميز بالاستعداد لمباراة سيراميكا بشكل طبيعي، ويحتل الأبيض المركز 11 بـ 31 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي سيراميكا ثامنا بـ 37 نقطة.



وفي الوقت ذاته، يستضيف الإتحاد السكندري بقيادة مدربه الجديد أحمد ساري فريق الداخلية متذيل جدول الترتيب، بينما في الرابعة عصرا يلعب بلدية المحلة ضد إنبي.



وفي إطار آخر، اكتملت أضلاع مثلث الفرق المتأهلة لدوري الأضواء بعدما حسم فريق حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد مكي البطاقة الأخيرة للمشاركة رسميا بالدوري المصري الممتاز رفقة فريقي غزل المحلة وبتروجيت في الموسم المقبل (2024-2025) بعد تغلبه على سبورتنج 2-1 في الجولة السادسة والأخيرة لدورة الترقي.



إلى ذلك، أوقعت القرعة المنتخب المصري لرجال الكرة الطائرة في مجموعة الموت لمنافسات أولمبياد باريس 2024 والمقررة إقامتها في الفترة بين 27 يوليو المقبل إلى 11 أغسطس، وضمت المجموعة الثانية منتخب الفراعنة رفقة ثلاثة من عمالقة اللعبة البرازيل وإيطاليا وپولندا.