الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وافق نادي الدحيل القطري على إعارة مدافعه الدولي يوسف أيمن إلى النادي الأهلي المصري لمدة موسم واحد مقابل 500 ألف دولار، ليكون المدافع القطري الذي يحمل الجنسية المصرية، أولى صفقات الأهلي في انتقالات الصيف للموسم الجديد.



هذا، وأعلن نادي الوكرة تعيين الإسباني ميغيل أنخيل، مدربا للفريق الكروي الأول اعتبارا من الموسم المقبل.



وقال النادي في بيان له أمس: تعاقد نادي الوكرة مع المدرب الإسباني ميغيل أنخيل لتولي مسؤولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة ولمدة موسم واحد قابل للتجديد.



وعلى صعيد آخر، كشف النادي العربي عن خوض مباراة ودية أمام فريق بورتو البرتغالي يوم 16 يوليو المقبل، وذلك ضمن معسكره التدريبي في مدينة فيينا النمساوية والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 27 يوليو المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية.



وعلمت «الأنباء»، أن ناديي الزوراء وزاخو من العراق يتنافسان لشراء عقد المهاجم السوري للعربي عمر السومة، لاسيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وفي المقابل، وجه نادي الشمال الشكر إلى 6 لاعبين، وهم: ماجد محمد، ومحسن اليزيدي، وزيد سعد، وأحمد الدر، وخليفة المالكي، وحمد منصور، على الفترة التي قضوها مع الفريق الكروي، ويسعى الشمال إلى تكوين فريق جيد قادر على المنافسة في الموسم الجديد من خلال التعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل.