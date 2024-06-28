قال المدرب الفرنسي للمنتخب الجورجي لكرة القدم ويلي سانيول إن فريقه سيخوض معركة ضد إسبانيا بعد غد الأحد بعد أن حقق تأهلا تاريخيا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في مشاركته الأولى اثر تغلبه على البرتغال 2-0 في غيلزنكيرشن بالجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.



وقال سانيول للصحافيين: «إسبانيا قادمة، ربما تكون إسبانيا أفضل منتخب في الدور الأول، لذا فهو تحد كبير آخر بالنسبة لنا. بالتأكيد سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة كما فعلنا منذ بداية البطولة».



وقال «لا يزال من الصعب إدراك ما فعلناه. من المحتمل أن يحدث ذلك عندما نخسر، وعندما نعود إلى منازلنا وفي العطل».