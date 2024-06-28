يعتبر متحف اللوفر في أبوظبي أحد أبرز المعالم الثقافية في العالم بتمثيله شراكة ثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ليعكس بذلك تاريخا إنسانيا مشتركا يمتد عبر القرون مما يجعله نافذة مميزة تفتح على تنوع الثقافات والفنون.



ويجسد متحف اللوفر الواقع في جزيرة السعديات بأبوظبي تمازج وتلاقي مختلف الثقافات بما يضمه من مجموعة هائلة من التراث الفني لمختلف الحضارات المتوالية تحت سقف واحد بما في ذلك مجموعة فنية هائلة تشمل لوحات فنية ومنحوتات وقطعا أثرية تمتد من العصور القديمة إلى العصر الحديث.



وصمم المتحف بقبة ضخمة مزينة بمخرمات هندسية مستوحاة من الطبيعة وأشجار النخيل في أبوظبي والتي تسمح بدخول الشمس عبرها وتكوين أشكال وألوان آية في الجمال.