احتشد مئات الأشخاص في العاصمة الكينية نيروبي في اطار تظاهرة جديدة بقيت محدودة النطاق، غداة سحب مشروع الميزانية الذي أجج احتجاجات في البلد سقط فيها ضحايا.



وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد أذعن لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية الذي كان ينص على ضرائب متعددة.



وأطلق عناصر الشرطة الكينية المتمركزون بكثافة في وسط نيروبي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على مجموعات صغيرة من المتظاهرين رشقوهم بالحجارة. وأوقف سبعة أشخاص على الأقل، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وقطع عناصر من الشرطة مزودين بأدوات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان.



وتجمع مئات المتظاهرين أيضا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب).



وبعيد تقديم ميزانية 2024-2025 للبرلمان في 13 يونيو الجاري مع ما تضمنته من ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2.5% على المركبات الخاصة، تشكلت حركة احتجاج غير مسبوقة في كينيا بقيادة الشباب اتسعت رقعتها في البلد خلال أسبوعين مفاجئة السلطات باتساع نطاقها.



وفي حين نظمت تظاهرات سابقة تطالب بسحب الضرائب الجديدة في أجواء سلمية، تحولت تظاهرة أقيمت الثلاثاء الفائت في نيروبي إلى حمام دم، لا سيما في محيط المجمع حيث مقر الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والذي تعرضت بعض مبانيه للنهب والحرق.



وفي ظل هذه التحركات الحاشدة، أعلن الرئيس روتو سحب مشروع الميزانية الأربعاء.



وتخطى نطاق الاحتجاجات مشروع الميزانية ليشمل سياسة الرئيس روتو المنتخب في 2022 إثر حملة تعهد فيها العمل على إعادة توزيع الثروات على الفئات الشعبية.



وأفادت عدة منظمات غير حكومية بأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي خلال احتجاجات الثلاثاء في مسعى إلى احتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز وصولا إلى المجمع، في حوادث لم تشهد لها كينيا مثيلا منذ استقلالها في 1963.



وفي المجموع، قتل 22 شخصا الثلاثاء، من بينهم 19 في نيروبي، وأصيب أكثر من 300 بجروح، وفق الهيئة الكينية لحماية حقوق الإنسان.



وكشف رئيس الجمعية الطبية الكينية سيمون كيغوندو عن أنه لم يشهد من قبل «هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل».