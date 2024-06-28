متاح تسجيل 5500 مواطن من خريجي الجامعة و«التطبيقي» دون مستندات

مريم بندق



أعلنت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» أن المواطنين الراغبين في التسجيل للتوظيف المفتوح حتى 5 يوليو المقبل ممن لم يتسلموا معادلة الشهادة الدراسية حتى الآن يستطيعون حفظ حقهم في التسجيل آليا باستخدام البطاقة المدنية وتقرير الدرجات الأولية الصادر عن الجامعات الخاصة أو الجامعات الخارجية.

وشددت على أن فرق العمل التي تتابع عمليات التسجيل سترسل رسالة لهؤلاء المواطنين على أن يتم الاحتفاظ بها لمراجعة الديوان بعد تسلم معادلة الشهادة ومن ثم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل رسميا حتى بعد انتهاء موعده.

وكشفت عن ان ترشيح التربويين من خريجي الكليات التربوية بجامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيتم بشكل فوري بعد نهاية فترة التسجيل في 5 يوليو المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية.

واستطردت قائلة: تشمل الترشيحات أيضا كلا من الأطباء وحاملي الشهادات التخصصية وبشكل فوري قبل إعلان الترتيب وبعد إنهاء التسجيل الآلي على ان يستكملوا إجراءات التعيين استعدادا لصدور قرارات مباشرة العمل.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الخريجين المتاح لهم التسجيل يبلغ 5500 مواطن ومواطنة من خريجي جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون مستندات من خلال الربط الآلي المباشر بين هذه الجهات وديوان الخدمة المدنية.