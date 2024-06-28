دارين العلي



بلغ المؤشر الكهربائي يوم أمس 16600 ميغاواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية إلا ان المؤشر في المنطقة الخضراء. وقالت مصادر ان وجود المؤشر في المنطقة الخضراء يعني كفاية الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، وذلك بهدف دعم الشبكة الكهربائية في إنتاج محطة الزور الجنوبية التي بدأت وحداتها تدخل الخدمة تتابعا منذ الأسبوع الماضي.



وقالت المصادر ان استمرار الربط الخليجي بدعم الشبكة المحلية وفقا لعقود الشراء أيضا يسهم في استقرار الشبكة. ودعت المصادر إلى الالتزام بالترشيد من قبل العملاء، حيث ساهم ذلك في استقرار أوضاع الشبكة في أوقات الذروة وتجنب اللجوء للقطع المبرمج. وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن بدء استقبال المواطنين من قبل الوزير والوكلاء المساعدين بدءا من الأحد المقبل ووفق جدول زمني معتمد لكل مسؤول.