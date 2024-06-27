وزارة العدل طبقت النظم الآلية في قطاعاتها المختلفة وإطلاق بوابة إلكترونية وربطها مع تطبيق سهل لتقليص الوقت والجهد على المتعاملين

عقد لقاء مشترك مع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لتوحيد الرؤى حيال قضايا أساسية شملها جدول أعمال المنتدى القانوني الدولي





اسامة ابو السعود



‏‎ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية د.محمد الوسمي وفد وزارة العدل في أعمال منتدى سانت بطرسبرج القانوني الدولي الثاني عشر خلال الفترة من 26-28 يونيو 2024، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية الاتحادية.



ويعد المنتدى بمثابة منصة دولية للحوار القانوني بين الكيانات القانونية والاقتصادية والسياسية وسلطات إنفاذ القانون في الدول، حيث يضم في موضوعاته مجموعة واسعة من القضايا المستحدثة في مجال الفقه القانوني ومواكبة التطورات الدولية والمتغيرات التطبيقية وإمكانية التحديث في مجالات القانون.



وضم المنتدى ممثلين عن حكومات الدول المشاركة تجاربها وممارساتها في الموضوعات محل جدول أعماله، فقد شارك الوزير خلال أولى جلسات المنتدى في اجتماع مخصص يضم وزراء عدل الدول المشاركة، كما شمل الاجتماع ضمن محاوره المتخصصة المسائل المتعلقة باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة في مجال العدالة، وهو من الموضوعات التي شغلت حيزا هام من أعمال المنتدى.



‏‎وفي هذا السياق قدم د.الوسمي مداخلة موضوعية ركزت على حرص الكويت نحو كل ما من شأنه الارتقاء بمنظومة العدالة والعمل على إيجاد آفاق جديدة في مجال إرساء مفهوم العدالة بما يواكب المتغيرات العالمية.



‏‎وبين الوزير الوسمي أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تدرك الكويت أهمية الابتكار والتقنيات في مجال القانون، فقد اهتمت المؤسسات الوطنية الكويت بتعزيز الخدمات الرقمية في كافة المجالات وتنظيمها، حيث وضع في الاعتبار أولاً تيسير عملية التقاضي وكذلك ادارة المال والأعمال وتحقيق تنظيم عملي وإداري موثوق يمتاز بالمرونة والسرعة وانسيابية الإجراءات وحرصاً من دولة الكويت على تطبيق النظم الإلكترونية في مختلف الجهات الحكومية، في ظل سياسية حكومة دولة الكويت نحو حوكمة كافة قطاعات الدولة، ومن هذا المنطلق سعت وزارة العدل بدورها إلى تطبيق النظم الآلية في قطاعاتها المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إطلاق بوابة إلكترونية وربطها مع تطبيق سهل والذي يساهم في تقليص الوقت والجهد على المتعاملين وذلك في كافة قطاعات وزارة العدل ومنها قطاع شئون المحاكم، قطاع التوثيقات الشرعية، قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، قطاع الأسرة والتحكيم.



‏‎كما أشار الوزير د.الوسمي الى تدشين النظام الالكتروني لتنفيذ "المحاكمات عن بعد"، وفي ذات السياق صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم إعلان الخصوم في الدعاوى بالإضافة إلى الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال أية وسيلة أتصال إلكترونية حديثة، وذلك تسهيلاً على المتقاضين في اقتضاء حقوقهم وتقليص زمن المحاكمات.



‏‎وفي سياق منفصل وعلى هامش أعمال المنتدى قام وزير العدل بعقد لقاء يعنى بتعزيز سياقات التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، حيث تم عقد لقاء مشترك لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ضم مشاورات لتوحيد الرؤى حيال قضايا أساسية شملها جدول أعمال المنتدى القانوني الدولي.