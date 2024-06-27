اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا جدد فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر.



وحظي القرار الذي يحمل الرقم 2739 وقدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان بتأييد 12 عضوا في حين امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت عليه.



وطالب القرار بأن تطلق ميليشيا الحوثي فورا سراح السفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها وشدد مرة أخرى على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.



وحث القرار أيضا على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.



وشجع قرار مجلس الأمن على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.