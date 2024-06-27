عاطف رمضان



وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع إحدى الشركات العالمية عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لعدد 7623 وحدة سكنية بالضواحي (N5, N7, N9, N10) بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية بقيمة إجمالية تبلغ 93 مليونا و780 ألف دينار.



وقال مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي ان هذا العقد هو الأول من ثلاثة عقود مخططة لتنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية في المدينة وسيتبعه توقيع العقد الثاني لتنفيذ الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6189 وحدة سكنية بالضواحي (N4, N6, N8) الأسبوع المقبل، كما تم طرح مناقصة الجزء الثالث الخاص بعدد 6568 وحدة سكنية بالضواحي (N1, N2, N3, N11) والمناقصة حاليا قيد دراسة العروض المقدمة من المتنافسين، كاشفا عن أن مدة تنفيذ العقد الأول حددت ب 900 يوم.



وأفاد أن المؤسسة تتابع أعمال العقد الأول بالمدينة الذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بالمدينة، وأوضح أن نسبة إنجاز الأعمال بلغت 19.22 % وهي تفوق البرنامج الزمني للمشروع بمقدار 8.64% .



وأضاف: تم توقيع 4 عقود لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة عدد (4) محطات رئيسية جهد (400/132/11 ك.ف) لتغذية الضواحي السكنية بالمدينة بالتيار الكهربائي بقيمة إجمالية بلغت 122 مليونا و 308 ألف دينار، ومدة التنفيذ تبلغ 730 يوما، كاشفا أنه يجري العمل حاليا على تسليم المواقع للمقاولين للمباشرة بتنفيذ الأعمال.



وأردف أنه تم طرح مناقصتين لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة عدد (20) محطة رئيسية جهد "132/11 ك.ف" بالضواحي السكنية (N5, N6, N7, N8, N9, N10) وأكد على أن المؤسسة حريصة أن يتزامن تشغيل هذه المحطات وتوفير التيار الكهرباء بالمدينة مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.