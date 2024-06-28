مفرح الشمري

افتتح سفيرنا لدى الجمهورية التونسية الشقيقة منصور خالد العمر جناح وزارة الاعلام الكويتية المشارك في الدورة ال24 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي انطلقت انشطته امس في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وذلك بحضور رئيس الوفد الكويتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد سعد نافل العازمي والوكيل المساعد لقطاع الاذاعة د.يوسف السريع والنائب الاول لأمين اتحاد الاذاعات العربية محمد العواش ومدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي ومدير ادارة العروض بتلفزيون الكويت طلال السبيعي ورئس قسم محطة الغناء الحديث المخرج جابر الجاسر والمعد بدر الدعي والمخرج فهد الرشيدي.

وتوافد العديد من المسؤولين العرب والجمهور التونسي على جناح وزارة الاعلام الكويتية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع صور الشخصيات الكويتية والعربية المعروصة في الجناح.



وحرص القائمون على الجناح بتعريف الزائرين بالصور والمواد الاعلامية والمطبوعات المعروضة في الجناح بالاضافة الى تسليط الضوء على انجازات اذاعة وتلفزيون الكويت منذ التأسيس وحتى يومنا هذا .