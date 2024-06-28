بايدن: ترامب أدار أزمة "كورونا" بشكل سيئ .. والاقتصاد كان ينهار حين تسلمت منه الرئاسة

مجلس الأمن ومجموعة السبع وافقوا على خطتي لإنهاء الحرب في غزة وما زلنا نضغط حتى تقبل "حماس" الهدنة

ترامب: إذا كانت الانتخابات المقبلة عادلة ولا يشوبها تزوير فسأقبل بنتائجها

حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة "قائد"

تبادل المرشحان الرئاسيان الأميركيان الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الهجوم الحاد في مناظرتهما الأولى والتاريخية التي عقدت قبل نحو خمسة اشهر من الانتخابات في نوفمبر المقبل.

ولم تخل المناظرة، التي استمرت لنحو 90 دقيقة، من اتهامات مثل: "فاشل وأحمق ومجرم"، فيما شكل الاقتصاد فضلا عن التضخم والهجرة غير الشرعية والإجهاض محاور اساسية في المناظرة كما في الحملة الانتخابية لكل منهما.

ومنحت المناظرة فرصة نادرة للناخبين الأميركيين لمشاهدة المرشحين الرئاسيين، الرئيس الديمقراطي وسلفه الجمهوري، وهما يتواجهان وجها لوجه، ويعرضان رؤيتيهما بخصوص قضايا السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.

استهل الرئيس بايدن المناظرة بالقول انه تسلم الرئاسة من ترامب وكان الاقتصاد ينهار وان الأخير قام بإدارة ازمة تفشي وباء كورونا بشكل سيئ.

وأضاف: عززنا المنظومة الاقتصادية التي تركها ترامب أنقاضا.

ورد ترامب بالقول: لقد تركت اقتصادا كان الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة رغم جائحة كورونا.

وتحدث بايدن وترامب خلال مناظرتهما الأولى عن بعض قضايا السياسية الخارجية، ففي ملف افغانستان أشار بايدن إلى أنه: ليس لدينا جنود في أي مكان بالعالم حاليا، لكن ترامب اتهم إدارة بايدن بأنها "لاتعرف ماذا تفعل وكنت أخطط للخروج من أفغانستان بكرامة وحدث العكس تحت إدارته ".

وشكل ملف الهجرة الأثير لدى ترامب مادة اساسية للهجوم على الرئيس بايدن متهما اياه بأنه" ترك الحدود مفتوحة للقتلة.. والمهاجرون يعيشون في الشارع والمحاربون القدماء في الشارع".

وقال الرئيس الجمهوري السابق انه "يجب إخراج المهاجرين بسرعة لأنهم يدمرون بلدنا " وذهب ترامب ابعد من ذلك بالقول إن "جرائم المهاجرين أطلق عليها جرائم بايدن. ونحن نعيش في وكر بسبب فتح بايدن الحدود".

ورد بايدن على ذلك بالقول إن: ترامب يبالغ ويكذب بشأن أمن الحدود، ولقد قمنا بتغيير قوانين الهجرة من أجل لم شمل العائلات.

وفي سياق الهجوم المتبادل رد الرئيس الديموقراطي على خصمه الجمهوري بغضب قائلا : لقد وصف الجنود يبالفاشلين ..ابني ليس فاشلا بل انت الفاشل.

وحول ملف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة قال بايدن ان: مجلس الأمن الدولي ومجموعة السبع والكل وافق على خطتي لإنهاء الحرب في غزة. ومازلنا نضغط حتى تقبل "حماس" الهدنة .

وأجاب ترامب بأن على اسرائيل مواصلة الحرب حتى انهاء حركة "حماس"، ووصف بايدن بأنه "فلسطيني سيئ".

ورد الرئيس الأميركي بوصف خصمه بالمجرم المدان، وأشار إلى قضية دفعه أموالا لشراء صمت إحدى الممثلات. فرد عليه ترامب بقوله: نجلك هانتر هو المجرم المدان.

وحول حرب اوكرانيا، قال ترامب إن هذه الحرب لم تكن أبدا لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة "قائد"، منتقدا بشدّة إنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات لدعم كييف في الحرب.

وبشأن نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ترامب : إذا كانت الانتخابات عادلة ولا يشوبها تزوير فسأقبل بنتائجها.

ونوه الى ان : أي عنف سياسي خلال الانتخابات الرئاسية سيكون "غير مقبول إطلاقا".

في المقابل، اشار بايدن إلى ان ترامب كان كثير البكاء بعد خسارته الانتخابات، فهو لايتحمل الخسارة ولا يعترف بها.

وتحدى ترامب بايدن في مباراة للغولف قائلا: حققت أعلى النتائج في اختبارين للإدراك.

ولما كانت صحة المرشح وقدراته البدنية والذهنية محورا مهما في الحملة الانتخابية، فقد حاول كل منهما أن يبدو بأفضل صحة فتظاهر الرئيس بايدن البالغ 81 عاما بأنه يهرول نحو أنصاره الذين تجمعو لتحيته لدى وصوله، فيما نزل ترامب البالغ 78 عاما من سلم الطائرة وهو يقوم بحركات تشبه حركة لاعبي الغولف، كما اظهرت التسجيلات المصورة.

وقد أجرى الرئيس السابق جولة في مقر ادارة شبكة "سي ان ان" التلفزيونية حيث جرت المناظرة.

وقبل نحو ساعة من المناظرة نقلت "سي ان ان" عن الرئيس السابق أن نائبه سيحضر المناظرة، وانه سيكشف عن هويته منتصف الشهر المقبل.

من جهته، نشر بايدن صورا له مع أنصاره قبل المناظرة وقال: دعونا ننجز المهمة.

وقد نظمت المناظرة في اتالانتا وفق قواعد مختلفة عن جميع المناظرات الرئاسية السابقة وجرت بدون جمهور وبدون تمكن اي من المرشحين من الرجوع الى مستشاريه أثناء الاستراحة. كما تم الاتفاق بين الحملتين على كتم ميكروفون المتحدث في حاول تجاوز الوقت المحدد أو في حال حاول التحدث في غير دوره.