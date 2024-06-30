يواصل تنظيم «داعش» نشاطه على الأراضي السورية، رغم إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمواجهة التنظيم هزيمته المطلقة في مارس من العام 2019، ويكمن نشاط التنظيم من خلال الهجمات التي يشنها على المدنيين والقوات السورية ومسلحي قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية. وتسعى خلايا التنظيم لاستغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقيا.



وبحسب احصائية أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان، قتل تنظيم داعش أكثر من أربعة آلاف شخص في سورية منذ خسارته معقله الأخير في الباغوز بدير الزور.



فبعدما سيطر في العام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسورية، وهزيمته في 2019 انكفأ عناصره إلى مناطق في البادية السورية، ومن هناك واصلوا تنفيذ هجماتهم.



وأشار المرصد إلى أن التنظيم «قتل نحو 4100 من المدنيين والعسكريين بأكثر من 2500 عملية» ضمن مناطق الحكومة السورية والأكراد، وغالبية القتلى من القوات السورية والميليشيات الموالية لها ومن المسلحين الأكراد، غير أن الحصيلة تشمل أيضا 627 مدنيا، وفق المرصد.



وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 4085 شخصا قتل أكثر من نصفهم في البادية السورية الممتدة من ريف دمشق وحمص إلى الحدود العراقية شرقا.



ولفت المرصد إلى أنه «لا يكاد يمر يوم دون تفجير أو كمين أو استهداف أو هجوم خاطف. تتركز هذه العمليات بمجملها في مثلث حلب-حماة-الرقة وبادية حمص الشرقية وبادية الرقة بالإضافة لبادية دير الزور».



وفي المقابل، تكبد التنظيم خسائر فادحة إذ قتل «أكثر من 2063 من عناصره وقيادته منذ إعلان انهياره عام 2019 وحتى يومنا هذا، ضمن مناطق سورية مختلفة».



وفي تقرير نشر في يناير، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأن التنظيم لا يزال لديه «ما بين 3000 و5000 مقاتل» في العراق وسورية.