

خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجددا تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة لتأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية -الأوروبية، التي توجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل المؤتمر أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة، كما تطرق اللقاء إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.



‏‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د.أحمد فهمي أن الرئيس السيسي طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.



من جانبه، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.