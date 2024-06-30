بين مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لموقع «أثر» أنه ضمن آخر مستجدات المشروع التي سيتم استيرادها من الصين، طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، استفسارا وتوضيحا، من وزارة الكهرباء، حول إنشاء أول مركز شحن باصات ليتم تصنيفه وبيان الرأي بخصوصه، لترد الوزارة بأنه لا مانع من إنشاء مراكز شحن للباصات الكهربائية، شريطة أن تتم تغذية تلك الباصات من الطاقة المتجددة.



وأشار المسط لموقع نفسه إلى أن الوزارة أكدت أنه لا مانع يقف عائقا أمام تنفيذ المشروع، حيث تم السماح بإنشاء محطة توليد له، بالإضافة إلى مراكز شحن للباصات الكهربائية في كل سورية، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.



فيما نقل مستثمر الباصات، عن وزارة الكهرباء توضيحها التالي: «تمت إحالة الموضوع إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة ووافقت دائرة الأراضي والمياه على الترخيص لعقار بمنطقة التل وتبلغ مساحته نحو 50 دونما، وبالتالي نظريا ومن حيث المبدأ يمكن الترخيص لإقامة محطة كهروضوئية باستطاعة حوالي 4.5 ميغاواط والتي تكون إنتاجيتها من الكهرباء تعادل كمية الكهرباء اللازمة لشحن حوالي 150 باصا كهربائيا يوميا استطاعة محركاتها لا تزيد على 200 كيلو واط».