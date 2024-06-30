

خديجة حمودة



واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة في التحالف الدولي، إنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.



يأتي ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.