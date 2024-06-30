فازت الروسية الشابة دايانا شنايدر بلقبها الأول على الملاعب العشبية بعد أن توجت بدورة باد هومبورغ الألمانية في كرة المضرب (500 نقطة) أمس اثر تخطيها الكرواتية دونا فيكيتش بثلاث مجموعات 6-3 و2-6 و6-3.



ويأتي فوز ابنة الـ 20 عاما كأفضل تحضير لها قبل انطلاق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، رافعة رصيدها إلى لقبين في مسيرتها الشابة.



وتستهل شنايدر مشوارها في بطولة ويمبلدون بمواجهة صعبة نسبيا أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 42 عالميا غدا الاثنين.



وقالت شنايدر، التي فازت بأول لقب لها في دورات «دبليو تي أيه» في دورة هوا هين التايلندية في فبراير الماضي، إنه «كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي. تمكنت من خوض أحد أفضل الأسابيع في حياتي، لذا أتمنى أن أستمر على هذا المنوال».



وحرمت المصنفة الـ 47 عالميا منافستها فيكيتش من 9 فرص لكسر إرسالها، قبل أن تعوض اللاعبة الكرواتية في المجموعة الثانية.



وفازت فيكيتش بالشوط الاول من المجموعة الاخيرة، الا ان شنايدر استعادت توازنها لتفرض التعادل 3-3، قبل أن تهيمن من هناك لتفوز 6-3، حاسمة اللقاء بأكثر من ساعتين بقليل.