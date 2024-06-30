الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي الريان القطري إنهاء التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق الكروي، بالتراضي، ليقترب من العودة مجددا لتدريب فريق شباب الأهلي الإماراتي في الموسم المقبل.



وذكر النادي، في بيان، أنه توصل الى اتفاق يقضي بفسخ العقد مع المدرب جارديم، مقدما له الشكر، وإلى الجهاز الفني على ما قدمه من خدمات للفريق في الموسم الماضي.



وكان الريان قد تعاقد مع جارديم في بداية موسم 2023-2024 بعقد يمتد لموسمين.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها عن اقتراب التعاقد مع مدرب منتخب الجزائر السابق جمال بلماضي لتدريب الريان اعتبارا من الموسم الجديد.



هذا، وكشف نادي الغرافة عن إتمام التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو.



وتشير مصادر إلى أن الاتفاق تم على أساس إتمام العقد لمدة موسمين قابل للتمديد لموسم ثالث.



ويتواجد خوسيلو في قائمة منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.



وخلقت هذه الصفقة حالة من الارتياح بين عشاق الفهود بشكل عام وداخل كتيبة الفهود بشكل خاص لاسيما أنها تمت قبل فترة كبيرة من المعسكر الخارجي الذي سيقام في سلوفاكيا خلال الفترة من 16 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبل.



ومن ناحية أخرى، أوقعت قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد باريس 2024، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، منتخب قطر المكون من الثنائي: شريف يونس وأحمد تيجان والذي جاء في المستوى الثالث، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخب السويد (المصنف الأول)، وإيطاليا (1)، وأستراليا (2).