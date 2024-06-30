أحرز بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سباق السرعة (سبرينت) على أرض فريقه «ريد بول»، وذلك بتقدمه على ثنائي ماكلارين أمس على حلبة ريد بول رينغ التي تستضيف جائزة النمسا الكبرى، وهي الجولة الـ 11 من بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1».



وأضاف الهولندي بهذا الانتصار 8 نقاط إلى رصيده في صدارة الترتيب العام، بعدما تقدم بفارق 4.616 ثوان على الأسترالي أوسكار بياستري وزميل الأخير في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل رابعا وزميله ومواطنه لويس هاميلتون سادسا خلف سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، أما سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو، فاكتفى بالمركز السابع أمام زميل فيرستابن المكسيكي سيرخيو بيريس.



وخرج فيرستابن منتصرا للمرة الثالثة في 3 سباقات سرعة من أصل 6 مقررة هذا الموسم، مؤكدا حنكته في هذه السباقات التي فاز بـ 10 منها حتى الآن من أصل 15 منذ بدايتها عام 2021.



ورفع سائق ريد بول رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 227 نقطة أمام نوريس (156) ولوكلير (150) وساينس (120) وبيريس (112) تواليا.



وكان الهولندي أول المنطلقين في هذا السباق نتيجة تصدره تجارب أمس الأول، وحافظ على صدارته عند المنعطف الأول ومن خلفه نوريس الذي كان يدافع عن مركزه من هجمات بياستري صاحب المركز الثالث، واستمر ثنائي ماكلارين بالضغط على فيرستابن في اللفة الثانية، تمكن بعدها نوريس من تجاوز الهولندي في المنعطف الثالث، لكن حامل اللقب استعاد مركزه من الخط الداخلي، واستفاد بياستري من المعركة بين نوريس وفيرستابن للتقدم إلى المركز الثاني فيما تراجع زميله إلى الثالث.



وبدأ بعدها سائق ريد بول بتوسيع الفارق، تزامنا مع تقدم راسل للمركز الرابع بعد تجاوزه ساينس.



وبدأ نوريس بعدها بالاقتراب من بياستري لكن الأخير حافظ على رباطة جأشه وبقي أمام زميله، في وقت كان فيرستابن يبتعد أكثر في الصدارة في طريقه لتجاوز خط نهاية السباق المكون من 23 لفة في المركز الأول.



ترتيب العشرة الأوائل في سباق السرعة



٭ ماكس فيرستابن (هولندا/ ريد بول) 26:41.389 (23 عدد اللفات).



٭ أوسكار بياستري (أستراليا/ ماكلارين) 26:46.005 (23).



٭ لاندو نوريس (بريطانيا/ ماكلارين) 26:46.737 (23).



٭ جورج راسل (بريطانيا/ مرسيدس) 26:49.743 (23).



٭ كارلوس ساينس (إسبانيا/ فيراري) 26:51.378 (23).



٭ لويس هاميلتون (بريطانيا/ مرسيدس) 26:52.596 (23).



٭ شارل لوكلير (موناكو/ فيراري) 26:54.813 (23).



٭ سيرخيو بيريس (المكسيك/ ريد بول) 26:58.798 (23).



٭ كيفن ماغنوسن (الدنمارك/ هاس) 27:05.456 (23).



٭ لانس سترول (كندا/ أستون مارتن) 27:11.564 (23).