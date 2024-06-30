انسحبت المصنفة أولى عالميا والبطلة الأولمبية في الغولف الأميركية نيلي كوردا من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في إنجلترا، بعد تعرضها مؤخرا لعضة كلب.



وقالت كوردا، في بيان لها، انها تنسحب من سلسلة أرامكو تيم سيريز، بعد تعرضها لهجوم الأسبوع الماضي، قائلة «يؤسفني أن أعلن انسحابي من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في لندن»، وأضافت «يوم السبت في سياتل تعرضت لعضة كلب واحتجت لتلقي العلاج والتعافي بشكل كامل».



وأردفت «أعتذر إلى الجولة الأوروبية للسيدات، الرعاة والمعجبين عن غيابي».



ولم تعط كوردا المزيد من التفاصيل حول الحادث ومدى الإصابة التي تعرضت لها.



ومن غير الواضح متى ستعود كوردا إلى المنافسات.