قدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» روبرتو روسيتي مراجعة لما حدث بمرحلة المجموعات في «يورو 2024».



وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها روسيتي بالتوضيح:

حوار الحكام مع القادة

قال روسيتي: ركزنا على تشجيع الحكام على فتح حوار مع قادة المنتخبات لشرح ما يحدث عند مراجعة الحالات مع حكم الـ VAR. مضيفا: أن العملية سارت على ما يرام ومنعت اللاعبين الآخرين من التزاحم مع الحكام أو إظهار الاعتراض.

وتابع: «فرضنا بعض العقوبات على اللاعبين الذين لم يحترموا هذا الأمر، وتلقينا بالفعل طلبات من الاتحادات الوطنية في أوروبا تريد اتباع هذا الأمر. وسيتم تنفيذ هذا في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي».



تقنية الكرة الحديثة



كان لتقنية الكرة المتصلة بحكم الـ VAR، والتي ترسل بيانات دقيقة فيما يتعلق بالتسلل أو لمس اليد أو تجاوز الكرة خط المرمى إلى حكام الفيديو، تأثير كبير. وقال روسيتي: «إنها تعمل بشكل جيد للغاية واستخدمناها في 3 عمليات بتقنية VAR، وعندما لا تعطينا الصور نتيجة نهائية لدينا رسم يمكن أن يدعمنا، والذي يوضح مدى تلامس الكرة». ويتم استخدام تقنية التسلل شبه الآلية وتكنولوجيا خط المرمى في ملاعب البطولة.



وفي المجمل، كان هناك 20 تدخلا من تقنية الفيديو خلال دور المجموعات، منها 8 على أرض الملعب و12 مراجعة مباشرة، ومتوسط ​​الوقت الذي استغرقه قرار VAR هو 51 ثانية، أي أسرع بـ 5 ثوان مما كان عليه في دوري أبطال أوروبا. وتم أيضا عرض قرارات VAR على شاشات الملعب الكبيرة، مما سمح للجماهير فهما أفضل لما يحدث أمامهم. وأوضح روسيتي أنه«شرح تقني مباشرليس من السهل القيام به، لكنه أمر إيجابي للغاية».

هدف هولندا الملغى



أشاد روسيتي بقرار الحكمين الإنجليزيين أنتوني تايلور وستيوارت أتويل بعدم احتساب هدف هولندا أمام فرنسا بعدما اتفق أتويل وتايلور على أن دنزيل دومفريس أعاق حركة حارس مرمى فرنسا مايك ماينان، بينما كان في موقف تسلل عندما سدد تشافي سيمونز الكرة. وقال:«نعتقد أن القرار كان صحيحا».



وأضاف: «في هذه الحالة قام الـ VAR بمراجعة احتمالية وجود حالة تسلل، وكان يتعين عليه أن يراجع التأثير المحتمل للمهاجم على الحارس، واحتكاك سابق للاعبين آخرين».