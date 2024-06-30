ناصر العنزي



هل تفعلها جورجيا الليلة وتهزم إسبانيا، ومثلها تقدم سلوفاكيا وتقصي إنجلترا، فتخرج الصحف الإسبانية والانجليزية صباح اليوم التالي غاضبة ساخطة مطالبة برأس المدربين، والحقيقة لا نتمناها للماتادور الإسباني الذي لم يدخل مرماه هدف من 3 مباريات فاز بها على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، والفريق الذي يحافظ على نظافة مرماه ثق به ولا تخف عليه، أما الإنجليز فإن خرجوا فقد اعتادوا مثل هذه الانتكاسات بعدما فرطوا في اللقب على أرضهم بالنسخة الأخيرة 2020 أمام إيطاليا، وإذا وصلت مواجهتهم اليوم مع سلوفاكيا إلى ركلات الترجيح فسيخسرون، فالإنجليز «أسوأ» من يسدد ركلات الترجيح.



٭ من الصعوبة بمكان تقبل خروج كرواتيا «ثالث كأس العالم 2022» من الدور الأول وبقاء فرق أقل منها مستوى وهو ما كنا نخشاه قبل انطلاق البطولة، ولا عذر للمدرب زلاتكو داليتش بعدما فشل بامتياز، ويمكن القول إن المجموعة «E» كانت الأقوى تنافسا بعدما تساوت الرؤوس بينهم ولكل منهم «4» نقاط. والمفارقة العجيبة أن أوكرانيا ودعت البطولة، فيما تأهلت سلوفينيا بـ «3» نقاط لمقابلة البرتغال!



٭ من يشجع البرازيل لا يتخلى عنها حتى لو ذبلت وشاخت، والسامبا رقصت على جثة پاراغواي برباعية في بطولة كوبا أميركا بمباراة كثرت فيها المشادات والمشاحنات، وحضور لافت لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور «هدفين + أفضل لاعب»، وقديما كان يطلق على منتخب البرتغال «برازيل أوروبا» كناية عن كثرة اللاعبين المهرة بعدما كانت الكرة البرازيلية الأقوى على مستوى العالم.



وفي بطولة اليورو الحالية أقرب الفرق إلى الأسلوب البرازيلي هم الإسبان لكثرة لاعبيهم النجوم، غير أن حارس مرمى جورجيا مامارداشفيلي يقول: «كفاراتسخيليا أفضل من كل لاعبي إسبانيا».