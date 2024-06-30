سيظهر نجم وقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بقناع جديد بدءا من مواجهات ثمن نهائي «يورو 2024».

ووفقا لتقارير إعلامية، سيظهر مبابي بقناع جديد وهو مليء بالثقوب، كما أنه أطول من القناع السابق. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المساحة المخصصة للعين في القناع الجديد أصغر أيضا من القناع السابق. وكانت قد شهدت الدقيقة 85 من مباراة فرنسا والنمسا ارتقاء مبابي لكرة عرضية برأسه، لكنه اصطدم بالمدافع النمساوي كيفن دانسو ليسقط كيليان غارقا في دمه، حيث أصيب بكسر في أنفه وهو ما منعه من المشاركة ضد هولندا في الجولة الثانية، بينما عاد وشارك بالجولة الثالثة ضد پولندا وهو يرتدي قناعا طبيا بسبب إصابة أنفه وأحرز هدف «الديوك» الوحيد باللقاء من ركلة جزاء.