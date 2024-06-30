

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية.



وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت موقف الكويت الرافض لأية عمليات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إنها تعتبرها انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ونسفا متعمدا للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وشددت الخارجية على «أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع التام لما أقرته الإرادة الدولية بهذا الشأن». وصادق ما يسمى «الكابينت» أمس الجمعة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات وذلك بعدد من القرارات التي شملت ملاحقة عمليات البناء في المناطق المصنفة «ب» في الضفة الغربية، والتي تقع تحت المسؤولية الإدارية للسلطة الفلسطينية.