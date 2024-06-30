

عوضت البرازيل تعادلها الافتتاحي المخيب أمام كوستاريكا بفوز سهل على باراغواي 4-1 في لاس فيغاس الأميركية، ضمن بطولة كوبا أميركا، فيما ضمنت كولومبيا بلوغ ربع النهائي.



وسجل لحاملة اللقب تسع مرات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد (35،45+5)، الشاب سافيو (43) ولوكاس باكيتا (65 من ركلة جزاء)، وللخاسر عمر ألديريتي (48).



ورفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط لتقترب منطقيا من التأهل عن المجموعة الرابعة التي شهدت فوزا ثانيا لكولومبيا على حساب كوستاريكا 3-0 وضمانها إحدى بطاقتي ربع النهائي.



وقال فينيسيوس الذي قاد ريال مدريد إلى لقبي بطولة إسبانيا ودوري أبطال أوروبا «أقدم أفضل ما لدي عندما ألعب مع المنتخب. سنحاول بذل قصارى جهدنا لإحراز لقب كوبا أميركا».



وبعد تعادلها الافتتاحي السلبي مع كوستاريكا عندما قدمت أداء متواضعا نسبة إلى تاريخها العريق، لم تكن بداية «سيليساو» ناجعة في نيفادا، إذ أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 32 أطاحها باكيتا خارج الخشبات. كانت الطرف الأكثر استحواذا دون ترجمة فرصها إلى أهداف، فيما اعتمدت «ألبيروخا» على الهجمات المرتدة واختبرت الحارس أليسون بيكر في أكثر من مناسبة.



وأكملت باراغواي المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 81، بعد طرد أدريان كوباس الذي تسبب بركلة الجزاء الأولى.



وستكون البرازيل بحاجة لنقطة التعادل في مباراتها المقبلة مع كولومبيا لتضمن بلوغها ربع النهائي رسميا.



وفي المباراة الثانية، في غلندايل، أريزونا، حققت كولومبيا فوزها الثاني تواليا، بعد الأول على الباراغواي 2-1، بسهولة أمام كوستاريكا 3-0.



وتابع فريق المدرب الأرجنتيني نستور لورنسو سلسلته المميزة بواقع 25 مباراة دون خسارة، منذ سقوطه أمام الأرجنتين في فبراير 2022.



سجل لمنتخب «كافيتيروس» لويس دياز من نقطة الجزاء بأسلوب متقن، (31).، وسجل قلب الدفاع دافينسون سانشيز من كرة رأسية الهدف الثاني لبلاده اثر ركنية من جون أرياس (59)، ثم قضى كوردوبا على آمال «لوس تيكوس» من لعبة جميلة صنعها المخضرم خاميس رودريغيز الذي مرر كرته الحاسمة الثالثة في النهائيات الحالية (62).



وستشهد منافسات المجموعة الثانية، مواجهة قوية تجمع بين المكسيك والإكوادور واللذان يبحثان عن خطف بطاقة التأهل الثانية حيث يتساوى المنتخبان برصيد 3 نقاط إلا أن الإكواداور يكفيه التعادل لأن فارق الأهداف لمصلحته بينما يحتاج المكسيك للفوز فقط لبلوغ الدور الثاني.



وفي المجموعة نفسها، يلتقي فنزويلا المتصدر والمتأهل مسبقا مع جامايكا التي ودعت البطولة من الجولة الثانية.