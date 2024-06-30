



يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته اليومية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في 9 أغسطس المقبل.



وانطلقت تدريبات «الأبيض» يوم الخميس الماضي بحضور المحترفين التونسي طه ياسين الخنيسي والكونغولي مالك زولا، وغاب لاعبو المنتخب الوطني الذين حصلوا على راحة إضافية.



وأعلنت إدارة الكويت عن التجديد مع الخنيسي وزولا وتعاقدها مع الأرجنتيني سيرجيو فيتور، ولم تبت في التجديد للبحريني محمد مرهون، فيما سيكون العاجي جمعة سعيد خارج الحسابات لعدم ظهوره بالمستوى المأمول في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي.



وتتفاوض إدارة «الأبيض» حاليا مع عدد من المحترفين الأجانب لاختيار الأنسب، لاسيما بعد الإعلان عن رحيل المغربي مهدي برحمة والتونسي ياسين العامري بصفة رسمية. ومن المقرر أن تحسم إدارة الفريق الكويتاوي وجهة المعسكر التدريبي في الأيام المقبلة. على صعيد آخر، أعلن الكويت رحيل مدرب الفريق الأول لكرة الصالات الإسباني خافيير نيبريدا والمحترفين البرازيليين فرانكلين وفيلبينهو، فيما جدد التعاقد مع الإيطالي سترينغاري ليستمر مع «الأبيض» الفائز بلقبي الدوري والكأس في الموسم المنقضي.