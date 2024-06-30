



أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله أن الهيئة تسخر جميع إمكاناتها لدعم جميع المنتخبات الوطنية، ومنها منتخبنا الوطني لكرة القدم خلال رحلته المقبلة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق سبتمبر المقبل بعدما وضعت القرعة «الأزرق» ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من كوريا الشمالية والعراق والأردن وعمان وفلسطين.



وأشار إلى أنه عقب نهاية مراسم القرعة تواصل مباشرة مع مسؤولي اتحاد كرة القدم للتأكيد على الدعم الكامل خلال المرحلة الهامة والحاسمة، مضيفا أنه أبدى كل الاستعداد لتوفير ما يلزم للمنتخب خلال الفترة المقبلة. وشدد عبدالله على ثقته الكاملة في لاعبي «الأزرق» لإسعاد الجماهير المتعطشة للإنجازات، لاسيما أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع خلف منتخبنا في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود.



وفي السياق نفسه، بين عبدالله حرص الهيئة على توفير كل الإمكانات أمام رياضيينا المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» باعتبارها أكبر محفل رياضي عالمي، مضيفا انه مطلع على متابعة جميع التفاصيل الخاصة بالمشاركين بعد تأهلهم لتهيئة الأجواء اللازمة لهم جميعا للمشاركة الإيجابية والفاعلة لتحقيق الإنجازات التي تسجل باسم الكويت. وأكد أن باب الهيئة مفتوح أمام جميع الرياضيين بشكل عام في الفترة المقبلة، والأندية والاتحادات المنجزة على وجه الخصوص باعتبارهم نجحوا في تحقيق نجاحات يستحقون على أثرها الدعم الكامل وهو الموقف الطبيعي من قبل الهيئة العامة للرياضة في ظل الحرص التام على الارتقاء بالرياضة الكويتية والتواجد في المكانة التي تستحقها.