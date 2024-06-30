



قالت اللجنة البارالمبية الكويتية للعبة الرماية التابعة للجنة البارالمبية الكويتية ان الرامي الكويتي لرياضة المعاقين فلاح الهاجري أحرز الميدالية الذهبية في بطولة غراند بركس المقامة حاليا في ولاية ميتشغان الأميركية ضمن منافسات رماية (بارا - تراب) بعد حلوله أولا في ختام المسابقة.



وذكر رئيس اللجنة ووفد المنتخب المشارك بالبطولة عبدالعزيز المطيري ان البطل الهاجري تمكن من حسم فوزه بهذه المسابقة بعد وصوله النهائي الذي شهد مشاركة 6 رماة من أميركا والبرازيل وإيطاليا إضافة للرامي الهاجري ومن ثم تصدره للنهائي.



وأضاف المطيري ان المركزين الثاني والثالث ذهبا لراميين من منتخب ايطاليا بعد منافسة قوية، مشيدا بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعب الهاجري، لاسيما في الدور النهائي ما مكنه من التتويج بالذهب.