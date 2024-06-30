

يعقوب العوضي



أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد القسم الأول من مرحلة الإعداد في معسكره المقام حاليا في سلوفينيا استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا والتي ستقام في الأردن 16 يوليو المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025. وكانت القرعة قد أوقعت الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب الصين وإيران.



وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي ومساعده المدرب محمد مسعودان على الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة، كما خاض مباراتين وديتين مع منتخب سلوفينيا والسعودية.



وتنطلق اليوم المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يضع الجهاز الفني اللمسات الفنية الأخيرة على تشكيلة الأزرق وطرق الدفاع والهجوم، كما سيخوض منتخبنا مباراتين وديتين أخريين خلالها.



وفي هذا الإطار، أكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي أن الفترة الأولى من الإعداد جاءت مناسبة وتكللت بالنجاح، وخشينا من عقبة الإصابات أثناء المعسكر، ولكن حتى الآن تخلو القائمة من أي إصابات، ونأمل أن تتواصل الحالة البدنية والطبية على ذلك.



وأضاف: واثقون باللاعبين وقدرتهم على تقديم المستوى اللائق بكرة اليد الكويتية، وكذلك بالجهازين الإداري والفني وفي اتحاد اللعبة لتقديمهم كل ما يمكن لبناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في القارة الصفراء وعلى جميع الأصعدة.